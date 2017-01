| Криминал / Происшествия | 08:41 | 23.01.2017 В Днепре мужчина спрыгнул с моста 22 января в Днепре экипаж патрульных увидел мужчину, который сбросился с Амурского моста. Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Днепра. «Проезжая по Амурскому мосту увидели неизвестного мужчину, который неожиданно спрыгнул с моста. Наряд сразу сообщил о произошедшем в радиоэфир, выбежали из авто. Ещё секунд 7-10 человек держался на плаву, затем ушёл под воду. Вызвано МЧС, скорую, катер с водолазами», - говориться в сообщении.

