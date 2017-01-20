За сутки двоен военных получили ранения в зоне АТО

За минувшие сутки, 23 января, в зоне проведения антитеррористической операции был зафиксирован 51 обстрел позиций ВСУ, в результате чего двое военных получили ранения.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На Мариупольском из минометов 120 и 82 миллиметра неоднократно вели огонь по Красногоровке, Марьинке и Широкино. С гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное, Лебединское. По Новотроицком и Широкино огонь вели и снайперы.

На Луганском направлении - с 122 миллиметровой артиллерии, минометов 120 и 82 миллиметра противник вел огонь по Троицкому. Также из минометов различных калибров по Новозвановке и Попасной.

На Донецком направлении - из 120 миллиметровых минометов обстреляно Луганское, а из гранатометов и стрелкового оружия -Авдеевка, Зайцево и Опытное.

