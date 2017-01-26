| Криминал / Происшествия | 15:14 | 31.01.2017 В Днепре препятстсвуют законной деятельности журналистов (ФОТО) Руководитель ИА «МОСТ-ДНЕПР» Александр Смирнов сообщил, что из-за хозяйственного спора между собственниками здания, где располагается офис издания, абота агенства на сегодняшний день фактически парализована. Об этом он сообщил на пресс-конференции. Александр Смирнов обратился к руководству Днепра, области и правоохранительных органов с требованием содействовать урегулированию ситуации и деблокации работы агентства. «В здании, где мы являемся арендаторами на протяжении 10 лет, имеет место спор хозяйствующих субъектов с участием одной из банковских структур Украины. В результате этих событий наша деятельность практически парализована. Утром журналистов не пускали на рабочие места, сейчас в здании выбиты двери. Происходит то, что в Уголовном Кодексе Украины называется «Препятствование деятельности журналистов. Мы будем обращаться в правоохранительные органы, областной и городской власти, чтобы они помогли нам прояснить эту ситуацию и осуществлять нашу профессиональную деятельность», - отметил руководитель ИА «МОСТ-ДНЕПР».

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