В Днепре препятстсвуют законной деятельности журналистов (ФОТО)

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Руководитель ИА «МОСТ-ДНЕПР» Александр Смирнов сообщил, что из-за хозяйственного спора между собственниками здания, где располагается офис издания, абота агенства на сегодняшний день фактически парализована.
Об этом он сообщил на пресс-конференции.
Александр Смирнов обратился к руководству Днепра, области и правоохранительных органов с требованием содействовать урегулированию ситуации и деблокации работы агентства.
«В здании, где мы являемся арендаторами на протяжении 10 лет, имеет место спор хозяйствующих субъектов с участием одной из банковских структур Украины. В результате этих событий наша деятельность практически парализована. Утром журналистов не пускали на рабочие места, сейчас в здании выбиты двери. Происходит то, что в Уголовном Кодексе Украины называется «Препятствование деятельности журналистов. Мы будем обращаться в правоохранительные органы, областной и городской власти, чтобы они помогли нам прояснить эту ситуацию и осуществлять нашу профессиональную деятельность», - отметил руководитель ИА «МОСТ-ДНЕПР».