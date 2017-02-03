В Днепропетровской области спасатели вытащили «скорую» из снежного заноса

Сегодня, 3 февраля, в 10:38 в Службу спасения «101» поступило сообщение от водителя автомобиля СМП Peugeot Boxer с просьбой оказать помощь по изъятию автомобиля из снежного плена в поселке Кринички.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

«На место происшествия был направлен дежурный караул 65 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области, который с помощью пожарного автомобиля АЦ -40 и троса изъял автомобиль из снежного плена. Погибших и травмированных нет», - говорится в сообщении.

К работам были привлечены 4 человека личного состава и 1 единица специальной техники ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.