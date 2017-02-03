В Хмельницкой области сотрудник банка грабил банкоматы

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В Хмельницкой области главного экономиста одного из банков Староконстантинова подозревают в краже 500 тыс. грн из банкоматов.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Херсонской области.
«46-летний главный экономист одного из частных банковских отделений Староконстантинова подозревается в похищении из банкоматов около полмиллиона гривен.
Подозреваемый под предлогом проведения технических работ получил ключи к сейфовым частям банкоматов и украл деньги», - говорится в сообщении.
Сообщается, что мужчина проработал в этом банке 20 лет.
Елена Кондрацкая