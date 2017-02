| Криминал / Происшествия | 10:14 | 07.02.2017 В Хмельницкой области сотрудник банка грабил банкоматы В Хмельницкой области главного экономиста одного из банков Староконстантинова подозревают в краже 500 тыс. грн из банкоматов. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Херсонской области. «46-летний главный экономист одного из частных банковских отделений Староконстантинова подозревается в похищении из банкоматов около полмиллиона гривен. Подозреваемый под предлогом проведения технических работ получил ключи к сейфовым частям банкоматов и украл деньги», - говорится в сообщении. Сообщается, что мужчина проработал в этом банке 20 лет. Елена Кондрацкая facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

