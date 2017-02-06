За сутки противник 67 раз обстрелял украинских военных на Донбассе

За минувшие сутки, 12 февраля, в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 67 обстрелов позиций украинских военных, в результате чего один человек был ранен.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Сообщается, что на Мариупольском направлении противник из минометов различных калибров обстреливал Павлополь, Новотроицкое и Красногоровку, из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Новотроицкое, Гнутово, Новогригорьевку, Чермалык, Николаевку, Лебединское, Водяное и Широкино.

На Донецком направлении из минометов обстреляли Верхнеторецкое и Авдеевку, из гранатометов и стрелкового оружия - Зайцево, Пески, Новоселовка Вторая, Каменку, Луганское.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Новоалександровку и Новозвановка.