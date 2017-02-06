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| Криминал / Происшествия | 11:58 | 15.02.2017
Полицейские Никополя задержали водителя, который перевозил около двух тонн свинины без соответствующих документов

14 февраля инспекторы дорожного надзора городского отдела полиции во время несения службы возле с. Каменское остановили автомобиль «Mercedes».

Об этом сообщает пресс-служба отдела БДД УПД ГУ НП в Днепропетровской области.

«Во время визуального осмотра транспортного средства полицейские обнаружили около 1800 кг свинины. Любые сопровождающие документы на груз отсутствовали.
Для проверки законности транспортировки мяса на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Водитель и автомобиль доставлены в Никопольский отдела полиции для дальнейшего рассмотрения дела.

По информации правоохранителей, происшествие зарегистрировано в журнале единого учета. Проводится проверка.
 
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