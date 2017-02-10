За сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных, 10 ранены

За минувшие сутки, 17 февраля, в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 66 обстрелов позиций ВСУ. Трое украинских военных погибли, еще 10 получили ранения.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На Донецком направлении из минометов различных калибров проивник обстреливал Авдеевку, Каменку, Пески, Зайцево, Верхнеторецкое. Из гранатометов и стрелкового оружия - Каменку, Зайцево, Авдеевку, Пески.

На Луганском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов обстреляли Крымское, а из гранатометов и стрелкового оружия - Лобачево, Новозвавнивку, Станица Луганская и Новоалександровка.

На Мариупольском направлении с 120 и 82 миллиметровых минометов противник обстреливал Широкино и Павлополь, а из гранатометов и стрелкового оружия - Марьинка, Новотроицкое, Новоселовка, Водяное, Лебединский, Широкино, Павлополь, Гнутово.

