| Криминал / Происшествия | 11:42 | 17.02.2017 Ночная стрельба в Днепре: на бульваре Славы мужчина открыл огонь из ружья В четверг, 16 февраля, около 01:00, патрульные Днепра получили вызов о стрельбе в подъезде дома на Бульваре Славы. Прибыв на место, правоохранители нашли стреляные гильзы от ружья. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра. Соседи указали в какой квартире проживает стрелок и сообщили, что человек имеет оружие. Полицейские вызвали следственно-оперативную группу и провели осмотр помещения, в ходе которого обнаружили незарегистрированное ружье. «Действия гражданина квалифицировали по статье 263 Уголовного Кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», - сообщили в патрульной полиции. На мужчину составлены административные материалы.

