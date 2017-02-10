Ночная стрельба в Днепре: на бульваре Славы мужчина открыл огонь из ружья

В четверг, 16 февраля, около 01:00, патрульные Днепра получили вызов о стрельбе в подъезде дома на Бульваре Славы. Прибыв на место, правоохранители нашли стреляные гильзы от ружья.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра.

Соседи указали в какой квартире проживает стрелок и сообщили, что человек имеет оружие.

Полицейские вызвали следственно-оперативную группу и провели осмотр помещения, в ходе которого обнаружили незарегистрированное ружье.

«Действия гражданина квалифицировали по статье 263 Уголовного Кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», - сообщили в патрульной полиции.

На мужчину составлены административные материалы.

