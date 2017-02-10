За сутки в зоне АТО зафиксировано 62 обстрела: один военный погиб

За минувшие сутки, 19 февраля,, в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 62 обстрела позиций украинских военных, в результате чего один боец погиб, еще один получил ранения.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Так, на Мариупольском направлении из минометов различных калибров противник обстреливал Гнутово, Новотроицкое, Лебединский и Зайцево, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - Гнутово, Павлополь, Гранитное, Водяное.

На Донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов, а также гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны Троицкое, Авдеевка, Зайцево, Опытное, Каменка, Луганское, Новгородское.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник неоднократно обстреливал Валуйское.

