Ушел из жизни украинский режиссер Максим Паперник

Сегодня на 48-м году жизни скончался украинский режиссер и клипмейкер Максим Паперник, передает Lb.ua.

Паперник страдал от онкологического заболевания, другие подробности не сообщаются.

Максим Паперник родился 20 апреля 1969 года.

Жил в Киеве. Окончил с отличием кинофакультет Киевского института театрального искусства имени Карпенко-Карого. Затем окончил факультет театральной режиссуры этого же вуза. После работал в Национальной телекомпании Украины. С 1997 года стал один из самых успешных клипмейкеров Украины.

C 2003 года начал снимать как телевизионные, так и игровые фильмы.

Среди известных его работ новогодние фильмы-мюзиклы «Снежная королева», «За двумя зайцами», «Двенадцать стульев», музыкально-развлекательное шоу «Народная звезда», телесериал «Неприкосновенные».