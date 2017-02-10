Ушел из жизни украинский режиссер Максим Паперник

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Сегодня на 48-м году жизни скончался украинский режиссер и клипмейкер Максим Паперник, передает Lb.ua.
Паперник страдал от онкологического заболевания, другие подробности не сообщаются.
Максим Паперник родился 20 апреля 1969 года.
Жил в Киеве. Окончил с отличием кинофакультет Киевского института театрального искусства имени Карпенко-Карого. Затем окончил факультет театральной режиссуры этого же вуза. После работал в Национальной телекомпании Украины. С 1997 года стал один из самых успешных клипмейкеров Украины.
C 2003 года начал снимать как телевизионные, так и игровые фильмы.
Среди известных его работ новогодние фильмы-мюзиклы «Снежная королева», «За двумя зайцами», «Двенадцать стульев», музыкально-развлекательное шоу «Народная звезда», телесериал «Неприкосновенные».