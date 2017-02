| Криминал / Происшествия | 10:10 | 20.02.2017 Ушел из жизни украинский режиссер Максим Паперник Сегодня на 48-м году жизни скончался украинский режиссер и клипмейкер Максим Паперник, передает Lb.ua. Паперник страдал от онкологического заболевания, другие подробности не сообщаются. Максим Паперник родился 20 апреля 1969 года. Жил в Киеве. Окончил с отличием кинофакультет Киевского института театрального искусства имени Карпенко-Карого. Затем окончил факультет театральной режиссуры этого же вуза. После работал в Национальной телекомпании Украины. С 1997 года стал один из самых успешных клипмейкеров Украины. C 2003 года начал снимать как телевизионные, так и игровые фильмы. Среди известных его работ новогодние фильмы-мюзиклы «Снежная королева», «За двумя зайцами», «Двенадцать стульев», музыкально-развлекательное шоу «Народная звезда», телесериал «Неприкосновенные». facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

