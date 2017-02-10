В центре Днепра автомобиль сбил пешехода и скрылся

10 февраля 2017 года в 06:30 на ул. Староказацкой в районе дома № 58 неустановленный автомобиль красного цвета, совершил наезд на пешехода и с места происшествия скрылся. В результате ДТП пешеходу нанесены телесные повреждения.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПД ГУНП Украины в Днепропетровской области.

С целью проведения полного и объективного расследования обстоятельств указанного события полиция просит свидетелей ДТП и лиц, имеющих полезную информацию позвонить следователю по телефону 096-290-59-55, 102 или другим удобным способом.

