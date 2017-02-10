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| Криминал / Происшествия | 11:36 | 20.02.2017
В Каменском женщина пыталась украсть из магазина духи и бижутерию

В субботу, 18 февраля, в 08:32 на пульт централизованного наблюдения Управления полиции охраны в Днепропетровской области поступил сигнал «тревога» из магазина, который находится в городе Каменское на ул. Свободы.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПО в Днепропетровской области.

Прибыв на место происшествия, сотрудники группы реагирования полиции охраны задержали на выходе из помещения магазина женщину 1985 года рождения, которая пыталась скрыться с места совершения правонарушения.

«Как позже было установлено, барышня зашла в магазин, специализирующийся на продаже косметических средств, и пока сотрудница заведения обслуживала другого клиента - украла с полки парфюм и бижутерию. Это заметила продавщица и быстро нажала тревожную кнопку. При внешнем осмотре у женщины был изъят украденный товар на общую сумму 600 грн», - отметили в ведомстве.

Задержанную доставили в Каменский отдел полиции для детального выяснения обстоятельств происшествия.

Сейчас ей инкриминируют правонарушение, предусмотренное ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).
 
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Теги: общество, Днепропетровщина

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