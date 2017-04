| Криминал / Происшествия | 10:21 | 21.04.2017 В Днепропетровской области кассир полиции присвоила 700 тыс грн Прокуратура Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт в отношении работника управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области. «Установлено, что в период своей служебной деятельности с 2013 года по 2016 год на должности кассира одного из городских управлений милиции, а впоследствии в аппарате Главного управления Национальной полиции в области обвиняемая не исполняла должным образом свои функциональные обязанности и неоднократно совершала преступления против собственности граждан. Так, вверенные женщине денежные средства, которые были арестованы или изъяты в качестве вещественных доказательств по уголовным производством, злоумышленница не передавала в учреждения банка для надлежащего хранения, а противоправно присвоила их, чем причинила потерпевшим материальный ущерб на общую сумму почти 700 тыс. грн.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7