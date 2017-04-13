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| Криминал / Происшествия | 10:44 | 21.04.2017
В Томаковском районе от поражения током погиб человек, который самовольно проник на трансформаторную подстанцию

В четверг, 20 апреля, в 16:45 диспетчеру Томаковского района электрических сетей ДТЭК Днепрооблэнерго поступило сообщение от дежурного полиции о человеке без признаков жизни возле комплексной трансформаторной подстанции (КТП), которая принадлежит энергокомпании и находится на территории предприятия Украгрохим.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДТЭК Днепроблэнерго.

По данному факту проводится расследование. На месте происшествия работает комиссия энергетиков, скорая медицинская помощь, полиция и ГСЧС.

«Пострадавший - местный житель, сварщик Украгрохима, который проник в КТП со стороны распределительного устройства 0,4 кВ. Предупреждающие знаки не стали преградой проникавшему. Навесной замок был сбит. После получения сообщения, диспетчер, средствами телемеханики, снял напряжение с подстанции. Причины проникновения человека на энергообъект пока не установлены», - говорится в сообщении.
ДТЭК Днепрооблэнерго настоятельно требует от жителей Днепропетровской области и всех организаций соблюдать правила охраны электрических сетей, правила электробезопасности и инструкции по доступу к электроустановкам.

«В очередной раз их несоблюдение, а тем более, нарушение приводит к смертельному случаю. На столбах электролиний и объектах компании нанесенные знаки, предупреждающие о опасности, в электроустановках есть винтовые замки повышенной сложности, но это не останавливает пытающихся незаконно проникнуть на территорию энергообъектов.

Обращаемся ко всем жителям области и предупреждаю о риске получить серьезные травмы или погибнуть от поражения электрическим током при попытки проникновения или нахождения на территории энергообъектов.

Категорически запрещается влезать на опоры линий электропередачи, проник в трансформаторные подстанции или в технические подвалы жилых домов, где находятся провода и коммуникации, находится на территории электроустановок, приближаться на недопустимое расстояние или прикасаться предметами к токоведущим частям, находящимся под напряжением. Если вы обнаружили сломанные либо открытые двери трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, повреждение воздушных, кабельных линий электропередачи, заметили попытки проникновения на территорию электроустановок посторонних лиц - не будь равнодушными! Незамедлительно сообщаем в контакт-центр ДТЭК Днепрооблэнерго по номеру 0800 500 444 (бесплатно с мобильных и стационарных телефонов на территории Украины). Своим неравнодушие вы можете уберечь от беды случайного прохожего или ребенка», - отметили в пресс-службе.


 
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Теги: происшествия, Днепропетровщина

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