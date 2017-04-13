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| Криминал / Происшествия | 11:03 | 21.04.2017
В Николаевской области уборщица школы утопила новорожденного сына в ведре с водой

В больницу Первомайского района Николаевской области с кровотечением поступила 35-летняя женщина. Медики обратились в полицию, так как сделали вывод, что пациентка только после родов, но никакой информации о новорожденном не было. Вследствие выяснения обстоятельств, правоохранители обнаружили труп ребенка в ведре с водой в школе, где женщина работала уборщицей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Николаевской области.

«Прибыв в населенный пункт, откуда привезли женщину, правоохранители выяснили, что состояние ее здоровья ухудшилось, когда она шла по улице, возвращаясь с работы домой. А приехав в местную школу, где пациентка работает техническим работником, полицейские обнаружили в одном из кабинетов ведро с водой, а в нем младенец», - говорится в сообщении.

Труп новорожденного мальчика направлено в Николаевское областное бюро судебно-медицинских экспертиз для установления причины смерти.

Следственным отделением начато уголовное производство по признакам ст.117 УК Украины «Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка», санкция которой предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Продолжается досудебное следствие, проводятся первоочередные следственные действия, назначено проведение соответствующих экспертиз.  
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Теги: происшествия

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