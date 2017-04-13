За сутки в зоне АТО погиб украинский военный

За минувшие сутки, 23 апреля, в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 34 обстрела позиций украинских военных. В результате боевых действий один военнослужащий погиб, еще двое ранены.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На Донецком направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал позиции наших войск в районе Троицкого. По защитникам Авдеевки противник бил из 120-мм минометов, противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. По защитника Песков, Луганского и Новоселовка Вторая, вел огонь из минометов калибра 82-мм и гранатометов.

На Приморском направлении, огнем минометов калибра 82-мм и противотанковых гранатометов противник накрывал позиции военных вблизи Тарамчука и Марьинкы. Вооружение БТР, автоматические гранатометы и пулеметы больших калибров враг применил вблизи Гнутово.

На Луганском направлении, из минометов калибра 82-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов огонь велся по позициям в районе Новозвановки, а опорные пункты вблизи Станицы Луганской накрывал огнем БМП и гранатометов.

