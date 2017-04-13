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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 09:11 | 27.04.2017
За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный

За минувшие сутки, 26 апреля, в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 47 обстрелов позиций ВСУ. Один военнослужащий погиб, еще 6 получили ранения.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Так, на Приморском направлении, из минометов калибра 120-мм, вооружения БМП и БТР, гранатометов и стрелкового оружия противник бил по позициям рядом Широкино. Из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по опорным пунктам вблизи населенного пункта Водяное. Минометы калибра 82-мм противник применил по позициям наших войск рядом Березовой. В районе Марьинки действовали вражеские снайперы.

На Донецком направлении, по позициям вблизи Троицкого противник вел огонь из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов и стрелкового оружия. Минометы калибра 82-мм, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие враг применял по опорным пунктам рядом Верхнеторецка. По защитникам Авдеевки противник вел огонь из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а защитников населенного пункта Пески обстреливал из гранатометов и пулеметов крупного калибра.

На Луганском направлении, из минометов калибра 120-мм, противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра подразделения огонь велся по опорным пунктам вблизи Новоалександровки. Огнем минометов калибра 120-мм враг накрывал позиции рядом с Попасной, а с 82-миллиметровых минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов бил по опорным пунктам в районе Троицкого.
 
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Теги: общество, происшествия, Днепропетровщина

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