В Днепре неизвестные напали с ножами на представителей ОппоБлока, - пресс-служба

В Днепре 27 апреля 2017 года во время сбора подписей в поддержку мирных инициатив и законопроектов Оппозиционного Блока совершено нападение на активистов ОппоБлока.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» совершили в пресс-службе политической силы.

«Нам известно, что нападение совершено по заказу нардепа Андрея Денисенко, помощник которого - Денис Гордеев, убил офицера СБУ выстрелом в затылок и до сих пор не наказан. Сегодня эта группировка под названием «Січ», к которой имеет отношение и радикал с темным прошлым Кирилл Дороленко, становится все более радикальной, безнаказанной и богатой. После вхождения Денисенко в провластную коалицию в парламенте и ряда договорняков, они получили хлебные должности. Прокуратора и полиция обязаны разобраться в нападении и дать жесткую правовую оценку. Необходимо остановить в Днепропетровской области разгул националистического беспредела», - сказал депутат горсовета Сергей Суханов.

Как сообщалось ранее, за три дня акции Оппозиционного Блока «Боремся вместе! Вместе - победим!» более ста тысяч украинцев поставили свои подписи в поддержку законопроектов Оппозиционного Блока, направленных на вывод Украины из кризиса, обеспечение украинцев рабочими местами, снижение тарифов, рост зарплат и пенсий.

Подписи собирают по всей стране, в том числе во всех районах города Днепра. Сегодня в Индустриальном районе Днепра четверо радикалов в одинаковых черных костюмах и балаклавах напали с ножами на представителей Оппозиционного Блока.

Активист Людмила Мануйленко рассказала, что нападавшие в грубой форме, угрожая насилием, требовали прекратить сбор подписей.

«Нас запугивали, махали ножами. А потом трое стали резать палатку, разбрасывать подписные листы, стол и стулья, а один ими руководил и все снимал на телефон». Женщина добавила, что она находится в шоке от произошедшего.

Когда были вызваны полицейские, нападавшие удрали.

