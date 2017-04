| Криминал / Происшествия | 11:44 | 28.04.2017 Активисты заявили о бездеятельности городских властей Днепра в борьбе с нелегальными газовыми и дизельными заправками На пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» общественные активисты рассказали о своей борьбе с газовыми и дизельными заправками, расположенными в жилом секторе. «Общественный активист Анатолий Мельников считает, что газовые заправки среди сектора жилой застройки – это бомбы замедленного действия. «Жители Днепра часто жалуются, что прямо под их окнами устанавливают газовые заправки. Таким образом нарушаются все возможные экологические нормы. Люди не могут открыть окна из-за запаха газа. Этот вопрос мы тщательно отработали, поездили по городу, посмотрели на заправки. Затем отправили письма в различные инстанции. В результате работы общественников в 2016 году была создана рабочая группа по газовым заправкам. Там речь шла о 74 заправках, хотя их больше. Когда мы начали проверять эти объекты, увидели, что они нарушают все строительные нормы. Не говоря уже о том, что они стоят возле жилых зданий, торговых центров. Два года назад газовая заправка взорвалась в Киргизии, тогда осколки летели за 3 км. Когда же дело дошло до закрытия заправок, все структуры начали нас «отфутболивать». И полиция, и налоговики и пр. Кроме того, многие заправки работают без кассовых чеков, из-за чего бюджет города недополучает сотни тысяч гривен. Газовые заправки в Днепре – это бомбы замедленного действия», - сказал он. Председатель Общественной организации «Майдан Сичеслав-Днепр» Виктор Романенко добавил, что в последнее время в Днепре появились пункты по заправке дизельным топливом. «Большинство их сосредоточено на ул. Краснозаводской за автовокзалом. Работают без документов, без чеков, а значит, не платят налоги. И власти никак не реагируют. Ничего иного, как коррупционных мотивов, я здесь не вижу. У меня возникает вопрос: кто стоит за этими заправками. В Кривом Роге нелегальными заправками занимается прокуратура и полиция. Почему же в Днепре никто ничего не делает? В горсовете признают, что отвод земли под эти заправки не делали. А их в Днепре 124. Мы этот вопрос приготовили на рассмотрение на общественном совете при МВД Украины. Мы не можем оставаться в стороне, если есть угрозы для безопасности жителей Днепра. Кроме того, городской бюджет недополучает миллионы гривен из-за деятельности таких заправок. А за эти деньги можно было бы приобретать в день по квартире для героев-атошников. Мэр же считает достижением покупку двух квартир с начала года», - сказал он. Представитель инициативной группы «Зеленый мир Сичеслав» Эдуард Ключко отметил, что газовые заправки – это объекты техногенной нагрузки, которые загрязняют атмосферу и наносят вред здоровью людей. «То же самое касается и дизельных заправок. Топливо разливается, а потом пойдет в стоки, в грунт, в Днепр. Сейчас же в топливе много добавок, и никто не знает, насколько они опасны. Работают на таких заправках необученные люди. Если городские власти не предпримут меры для решения проблем с заправками, то зачем нам такие власти», - сказал он.

