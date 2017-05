| Криминал / Происшествия | 09:39 | 01.05.2017 В Днепре более 5 часов тушили ангар с гофрокартонным сырьем (ВИДЕО) В субботу, 29 апреля, в 12:35 в Службу спасения «101» города Днепр поступило сообщение о пожаре в Амур-Нижнеднепровском районе областного центра, на улице Семеренковская, 91, где огнем был охвачен металлический ангар, в котором находилась гофрокартонноя сырье. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области. Было установлено, что пожар возник внутри металлического ангара. Огнем повреждено металлические конструкции состава, уничтожены картон внутри на общей площади 1000 кв. метров. «Пожар был локализован в 13:55. Ликвидировано - в 18:00. Особенность ликвидации пожара - сильное задымление в результате горения упаковочного гофрокартонного материала», - отметили в ведомстве. Для ликвидации были задействованы 40 человек личного состава и 8 единиц пожарно-спасательной техники. Люди на пожаре не пострадали. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати общество, происшествия, пожар, Днепропетровщина, Днепр Теги: Днепропетровск Новости Тизерная реклама Loading...

