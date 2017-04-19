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| Криминал / Происшествия | 09:39 | 01.05.2017
В Днепре более 5 часов тушили ангар с гофрокартонным сырьем (ВИДЕО)

В субботу, 29 апреля, в 12:35 в Службу спасения «101» города Днепр поступило сообщение о пожаре в Амур-Нижнеднепровском районе областного центра, на улице Семеренковская, 91, где огнем был охвачен металлический ангар, в котором находилась гофрокартонноя сырье.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

Было установлено, что пожар возник внутри металлического ангара. Огнем повреждено металлические конструкции состава, уничтожены картон внутри на общей площади 1000 кв. метров.

«Пожар был локализован в 13:55. Ликвидировано - в 18:00. Особенность ликвидации пожара - сильное задымление в результате горения упаковочного гофрокартонного материала», - отметили в ведомстве.

Для ликвидации были задействованы 40 человек личного состава и 8 единиц пожарно-спасательной техники. Люди на пожаре не пострадали.
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Теги: Днепропетровск, общество, происшествия, пожар, Днепропетровщина, Днепр

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