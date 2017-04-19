Сутки в зоне АТО: один украинский военный погиб, семеро ранены

За минувшие сутки, 2 мая, в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 63 обстрела опорных пунктов военных. Один украинский военный погиб, еще 7 бойцов получили ранения.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе пресс-центра штаба АТО.

Так, на Приморском направлении, из 120-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по позициям рядом Водяного. Огнем минометов калибра 82-мм, гранатометов и пулеметов больших калибров враг накрывал опорные пункты под Красногоровкой. По военным вблизи Гнутово применялись минометы калибра 82-мм, зенитные установки ЗУ-23-2, гранатометы, пулеметы больших калибров и стрелковое оружие, а по защитникам населенного пункта Славное - 82-миллиметровые минометы.

На Донецком направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник накрывал позиции рядом Авдеевки. По опорным пунктам войск в районе Луганского враг бил со 120-миллиметровых минометов, противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров.

На Луганском направлении, из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров противник бил по опорным пунктам вблизи Крымского и Новозвановки. 82-миллиметровые минометы враг применил под Екатериновкой, а по защитникам Троицкого вел огонь из минометов калибра 82-мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня.

