В ДТП в Днепропетровской области пострадали 5 человек

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За минувшие сутки, 3 мая 2017, на территории Днепропетровской области произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек получили травмы различной степени тяжести.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПД ГУНп Украины в Днепропетровской области.
Работники полиции по надзору за дорожным движением обнаружили 101 нарушения ПДД Украины, из которых:
- управление в состоянии алкогольного опьянения - 10;
- нарушение правил проезда пешеходных переходов - 3;
- нарушение ПДД пешеходами - 6.