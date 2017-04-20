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| Криминал / Происшествия | 09:38 | 04.05.2017
В ДТП в Днепропетровской области пострадали 5 человек

За минувшие сутки, 3 мая 2017, на территории Днепропетровской области произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек получили травмы различной степени тяжести.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПД ГУНп Украины в Днепропетровской области.

Работники полиции по надзору за дорожным движением обнаружили 101 нарушения ПДД Украины, из которых:

- управление в состоянии алкогольного опьянения - 10;
- нарушение правил проезда пешеходных переходов - 3;
- нарушение ПДД пешеходами - 6.
 
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Теги: общество, происшествия, ДТП, ДТП, Днепропетровщина

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