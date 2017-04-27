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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 08:44 | 15.05.2017
В зоне АТО ранены 6 украинских военных

За минувшие сутки, 14 мая, в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 49 случаев ведения огня по позициям ВСУ. Шестеро военнослужащих получили ранения.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На приморском направлении противник открывал огонь по опорным пунктам 20 раз. После 18:00 вчерашнего дня один из опорных пунктов сил АТО в районе Водяного противник обстреливал из минометов калибра 120 и 82 мм. Вблизи Широкино, Гнутово и Новотроицкого противник периодически вел огонь из стрелкового оружия.

На Донецком направлении вооруженные формирования обстреливали военнослужащих в районе Авдеевки. Из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия они обстреливали позиции у Луганского.

На Луганском напралвении зафиксировано 9 случаев применения оружия противником. В частности, по опорному пункту в районе Станицы Луганской огонь велся из крупнокалиберного пулемета. Из такого же вооружение и гранатометов вели огонь неподалеку Валуйского.

 
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Теги: общество, погода, Днепропетровщина, погода

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