На Днепропетровщине из-за отравления в детском саду госпитализировали 11 человек В инфекционное отделение Новомосковской ЦГБ с проявлениями острой кишечной инфекции в течение суток, начиная с 18:30 часов мая, госпитализированы 9 детей и 2 работника дошкольного учебного заведения №3 «Ромашка» г. Новомосковск.

Еще у 2-х детей и воспитателя заболевание выявлено при проведении медицинского осмотра. Они от госпитализации отказались и лечатся амбулаторно. Об этом на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» рассказал начальник ГУ Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Днепропетровской области Андрей Кондратьев. «Все заболевшие дети и взрослые посещают одну группу - логопедическую, возраст детей от 4-х до 6 лет. Дети заболели 12 мая утром, находясь в саду. Начала отмечаться многократно рвота и температура тела поднималась до 37.8 град. У одного ребенка отмечалось ослабление стула.

При госпитализации установлен предварительный диагноз: острый гастроэнтероколит, энтеровирусная инфекция. Течение заболевания - средней тяжести. При проведении эпидемиологического расследования специалистами Госпродпотребслужбы установлено, что первой 10 мая заболела помощник воспитателя, которая о заболевании умолчала, находились все дни на рабочем месте. От работы руководством заведения не была отстранена и в результате распространила инфекцию», - сказал он.

