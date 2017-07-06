В Черниговской области пограничники задержали 4-х нелегалов из Бангладеш

В Черниговской области пограничники сегодня, 17 июля, задержали четырех граждан Республики Бангладеш, которые не имели документов.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Госпогранслужбе Украины.

«Пограничники отдела Гута Студенецкая Черниговского пограничного отряда в контролируемом пограничном районе остановили автомобиль ВАЗ украинской регистрации. В автомобиле 28-летний житель Сновского района перевозил четырех человек без документов. Пассажирами оказались граждане Бангладеш 2000, 1995, 1995 и 1996 годов рождения, которые, вероятно, незаконно попали в Украину из России.

Иностранцев задержали для установления личности», - говорится в сообщении.

В отношении гражданина Украины внесены сведения в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Продолжаются следственные действия.

