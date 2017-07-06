На Днепропетровщине произошел пожар на территории военного полигона

Сегодня, 17 июля, на территории военного полигона Министерства обороны Украины, вблизи Гвардейского (Днепропетровская область), произошел пожар.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» соосообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Сообщается, что возгорание началось около 10:45 во время стрельб. Загорелась сухая трава и лесная подстилка на площади около 25 гектаров. Учения приостановили около 15:00.

К ликвидации пожара привлечено 10 единиц техники и 67 человек личного состава ГосЧС, а также силы и средства лесхоза и воинской части, общим количеством 302 человека, 24 ед. техники.

Пожар по состоянию на 18:00 не удалось ликвидировать. Информации о жертвах или пострадавших не поступало.