| Криминал / Происшествия | 20:33 | 17.07.2017 На Днепропетровщине произошел пожар на территории военного полигона Сегодня, 17 июля, на территории военного полигона Министерства обороны Украины, вблизи Гвардейского (Днепропетровская область), произошел пожар. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» соосообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области. Сообщается, что возгорание началось около 10:45 во время стрельб. Загорелась сухая трава и лесная подстилка на площади около 25 гектаров. Учения приостановили около 15:00. К ликвидации пожара привлечено 10 единиц техники и 67 человек личного состава ГосЧС, а также силы и средства лесхоза и воинской части, общим количеством 302 человека, 24 ед. техники. Пожар по состоянию на 18:00 не удалось ликвидировать. Информации о жертвах или пострадавших не поступало. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Днепропетровщина Теги: пожар ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7