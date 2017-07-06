На Днепропетровщине спасли мальчика, который застрял на ж/д мосту

18 июля в 18.50 на пункт связи 51-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области поступило сообщение о том, что несовершеннолетний ребенок находится на железнодорожном мосту через водоканал Кривой Рог - Днепр в городе Апостолово и нуждается в помощи.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.

По прибытию на место вызова спасатели обнаружили мальчика 2009 года рождения, который ногой застрял между арматурой технологического мостика железнодорожного моста. Было принято решение с помощью электрифицированного инструмента освободить конечность ребенка. Мальчику оказали помощь и доставили к родителям.