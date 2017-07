| Криминал / Происшествия | 15:43 | 19.07.2017 На Приднепровской железной дороге предотвратили 14 краж грузов и имущества магистрали С 10 по 16 июля военизированная охрана Приднепровской магистрали предупредила 14 краж грузов и железнодорожного имущества. За попытку совершения этих преступлений задержали семь человек. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу ПЖД. Ночью 12 июля на станции Мелитополь охранники поймали мужчину, который пытался похитить детали подвижного состава. Злоумышленников вместе с украденным передали в местный отдел полиции. На следующий день на перегоне Павлоград-1 - Зайцево во время пикета оперативная группа задержала за вырубку деревьев двух мужчин, которые на собственном автомобиле собирались вывезти около 3 куб. м леса.

Кроме этого, оштрафовали 25 нарушителей правил безопасности на железнодорожном транспорте, которые ходили по путям в неотведенных для этого местах.

