| Криминал / Происшествия | 15:52 | 19.07.2017 В Сумах на почве ревности убили пенсионера Полицией города Сумы было оперативно установлены личности мужчины и женщины, участников драки, в результате которой от ножевого ранения погиб другой гражданин. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 «Убийство» и начали следствие. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Сумской области. В минувшее воскресенье, поздно вечером на линию 102 поступило телефонное сообщение с Химгородка, о том, что на улице Августовской, возле дома № 5, произошло убийство. Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы Сумского отдела полиции установлено, что около 23 часов 15 минут между двумя мужчинами 24-х и 66-лет и 19-летней женщиной произошел конфликт, предварительно, на почве ревности. Вспыхнула драка с применением ножей, в ходе которой ножевое ранение в грудь получил старший мужчина. В результате раненый умер в присутствии бригады скорой медицинской помощи. 24-летний гражданин во время драки тоже получил телесные повреждения в виде колото-резаных ножевых ран и был госпитализирован. Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 115 «Убийство» Уголовного кодекса Украины и начала досудебное расследование, которое и расставит все точки над «и». twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7