В Сумах на почве ревности убили пенсионера

Полицией города Сумы было оперативно установлены личности мужчины и женщины, участников драки, в результате которой от ножевого ранения погиб другой гражданин. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 «Убийство» и начали следствие.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Сумской области.

В минувшее воскресенье, поздно вечером на линию 102 поступило телефонное сообщение с Химгородка, о том, что на улице Августовской, возле дома № 5, произошло убийство. Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы Сумского отдела полиции установлено, что около 23 часов 15 минут между двумя мужчинами 24-х и 66-лет и 19-летней женщиной произошел конфликт, предварительно, на почве ревности. Вспыхнула драка с применением ножей, в ходе которой ножевое ранение в грудь получил старший мужчина. В результате раненый умер в присутствии бригады скорой медицинской помощи. 24-летний гражданин во время драки тоже получил телесные повреждения в виде колото-резаных ножевых ран и был госпитализирован.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 115 «Убийство» Уголовного кодекса Украины и начала досудебное расследование, которое и расставит все точки над «и».