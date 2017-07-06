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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 11:24 | 20.07.2017
В Днепре из-за взрыва баллона с ацетиленом пострадали трое спасателей (ВИДЕО)

Начальник сектора связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области Дарья Гречищева сообщила, что 19 июля Днепре из-за взрыва баллона с ацетиленом пострадали трое спасателей.

Об этом она заявила на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«19 июля на пр. Б. Хмельницкого произошел пожар на складе металлолома. Вызов поступил от очевидцев пожара. Владельцев склада на месте не было, поэтому спасатели не могли знать, что там находятся баллоны с ацетиленом. Один из них в процессе тушения пожара взорвался, из-за чего пострадали трое пожарных. Один из них получил ожоги лица и травму глаз, уже прооперирован. На сегодняшний день зрение к нему вернулось на 90%. Второй получил травму колена и баротравму. Он тоже находится на лечении. Еще одного спасателя после беседы с психологом отпустили домой. По данному событию проводится служебное расследование», - сказала она.
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