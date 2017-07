| Криминал / Происшествия | 11:24 | 20.07.2017 В Днепре из-за взрыва баллона с ацетиленом пострадали трое спасателей (ВИДЕО) Начальник сектора связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области Дарья Гречищева сообщила, что 19 июля Днепре из-за взрыва баллона с ацетиленом пострадали трое спасателей. Об этом она заявила на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «19 июля на пр. Б. Хмельницкого произошел пожар на складе металлолома. Вызов поступил от очевидцев пожара. Владельцев склада на месте не было, поэтому спасатели не могли знать, что там находятся баллоны с ацетиленом. Один из них в процессе тушения пожара взорвался, из-за чего пострадали трое пожарных. Один из них получил ожоги лица и травму глаз, уже прооперирован. На сегодняшний день зрение к нему вернулось на 90%. Второй получил травму колена и баротравму. Он тоже находится на лечении. Еще одного спасателя после беседы с психологом отпустили домой. По данному событию проводится служебное расследование», - сказала она. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7