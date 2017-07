| Криминал / Происшествия | 11:47 | 20.07.2017 С начала года в Днепропетровской области произошло 120 лесных пожаров Начальник сектора связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области Дарья Гречищева сообщила, что с начала года в области произошло 120 лесных пожаров. Об этом она заявила на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «С начала 2017 года в экосистемах Днепропетровской области произошло 2844 пожара. Из них 1200 пожаров (почти 40%) в Днепре. Пострадало 1200 га территорий. В лесах произошло 120 пожаров. В 17 случаях к тушению пожаров в лесах привлекались сотрудники ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области. На сегодняшний день в Днепропетровской области установилась сухая и жаркая погода, которая сопровождается достаточно сильным ветром. В связи с этим мы просим население быть особо осторожными с огнем на открытой территории, не разводить костры и не бросать окурки. Фермеров просим не сжигать стерню. А жителей частного сектора – не сжигать мусор. Трудность ликвидации в экосистемах состоит в том, что к их тушению привлекается огромный и человеческий, и материальный ресурс. С начала года на ликвидацию пожаров в экосистемах было задействовано 12 тыс. человек личного состава и 2800 единиц техники», - сказала она. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

