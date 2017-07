| Криминал / Происшествия | 13:47 | 20.07.2017 В Черновицкой области на свадьбе отравились 15 человек В селе Сучевены Черновицкой области на свадьбе отравились 15 человек. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ Госсанэпидслужбы в Черновицкой области. Согласно сообщению, сначала поступила информация о 9 пострадавших с признаками пищевой токсикоинфекции, которые ели блюда на свадьбе в ресторане. «По состоянию на 19.07.2017 заболели 15 человек. Госпитализированы в инфекционное отделение 8 больных, в областную клиническую больницу – 1 больной и 6 больных находятся на амбулаторном лечении», – говорится в сообщении. Сейчас в заведении проводятся дезинфекционные мероприятия. Также продолжается эпидемиологическое расследование.

