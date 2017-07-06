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| Криминал / Происшествия | 10:32 | 21.07.2017
В Киеве грузовик протаранил полицейский Prius

В Киеве грузовик на скорости врезался в полицейский автомобиль Toyota Prius, в результате аварии получил травмы патрульный-водитель, он госпитализирован.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Киева.

«В четверг, 20 июля, вечером служебный Prius остановился перед пешеходным переходом на улице Академика Заболотного, чтобы пешеходы беспрепятственно перешли дорогу. В этот момент патрульные полицейские заметили, что сзади к ним стремительно приближается грузовик Volkswagen Man. Чтобы предотвратить аварию, инспектор патрульной полиции совершил маневр, но грузовик двигался слишком быстро и врезался в Prius», - говорится в сообщении.

Сообщается, что находившегося за рулем 35-летнего патрульного госпитализировали с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму. По словам медиков, диагноз не подтвердился - полицейский получил ушиб мягких тканей.

«Его напарник после ДТП продолжил выполнять свои служебные обязанности. 43-летний водитель грузовика не получил никаких телесных повреждений», - сообщили в полиции.

Служебный автомобиль эвакуировали с повреждениями задней части. Грузовик также получил повреждения.
 
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Теги: происшествия, ДТП, ДТП

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