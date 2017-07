| Криминал / Происшествия | 10:32 | 21.07.2017 В Киеве грузовик протаранил полицейский Prius В Киеве грузовик на скорости врезался в полицейский автомобиль Toyota Prius, в результате аварии получил травмы патрульный-водитель, он госпитализирован. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Киева. «В четверг, 20 июля, вечером служебный Prius остановился перед пешеходным переходом на улице Академика Заболотного, чтобы пешеходы беспрепятственно перешли дорогу. В этот момент патрульные полицейские заметили, что сзади к ним стремительно приближается грузовик Volkswagen Man. Чтобы предотвратить аварию, инспектор патрульной полиции совершил маневр, но грузовик двигался слишком быстро и врезался в Prius», - говорится в сообщении. Сообщается, что находившегося за рулем 35-летнего патрульного госпитализировали с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму. По словам медиков, диагноз не подтвердился - полицейский получил ушиб мягких тканей. «Его напарник после ДТП продолжил выполнять свои служебные обязанности. 43-летний водитель грузовика не получил никаких телесных повреждений», - сообщили в полиции. Служебный автомобиль эвакуировали с повреждениями задней части. Грузовик также получил повреждения.

