На пр. Гагарина в Днепре произошла перестрелка: двое убитых

В Днепре полиция устанавливает обстоятельства стрельбы, во время которой погибли два человека. Еще четыре человека - госпитализированы. В области введен оперативный план «Сирена». Никто из прохожих в результате стрельбы не пострадал.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области.

24 июля около 20:00 в полицию поступила информация, что по пр. Гагарина, 92 в Шевченковском районе Днепра слышны выстрелы и на асфальте лежит неподвижное тело мужчины.

Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что около 19.50 неизвестные подъехали на автомобиле и из автоматического оружия нанесли огнестрельные ранения пяти гражданам, находились на летней площадке кафе. После этого злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле.

В результате стрельбы на месте погиб один человек, пятеро были доставлены в больницу. Позже один из них скончался от полученных травм.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

С целью розыска и задержания злоумышленников по Днепропетровской области введен оперативный план «Сирена». На розыск и задержание злоумышленников задействованы все подразделения правоохранителей.

Событие должным образом зарегистрирована в журнале единого учета в Шевченковского отделения полиции Днепровского отдела полиции. Решается вопрос о правовой квалификации события.