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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 10:27 | 25.07.2017
Ученый с мировым именем предупредил человечество о погодном апокалипсисе

Известный Швейцарский климатолог и профессор физики климата Земли в Институте атмосферной и климатической науки Рето Кнутти заявил, что мир ждет погодно-климатическая катастрофа.

Об этом пишет Инфо-Макс со ссылкой на Tribune de Geneve.

Ученый с мировым именем Рето Кнутти известен своими исследованиями, связанными с климатическими моделями. Был одним из ключевых членов Межправительственной группы экспертов по изменению климата. В конце 2016 года принимал активное участие в работе Международной Группы ведущих климатологов Мира, которая совместно с ведущими синоптиками Мира выпустила закрытый доклад о надвигающейся климатической-погодной катастрофе, которая начнется с 2017 года. Доклад был предоставлен правительствам всех стран.

«Посмотрите, что творится с погодой в этом году. Во всех странах… Мы об этом предупреждали в своем докладе еще в конце прошлого года. Наша модель будущих погодных событий на 80% совпала с теми событиями, что сейчас происходят в мире. Мне даже страшно от этого. Ведь если бы наш доклад не засекретили для общественности и правительства тех стран, где гибли и гибнут люди в этом году от аномальных погодных условий, подготовились к этим катаклизмам, то многих жертв можно было бы избежать.

У вас есть еще три года спокойной жизни, если вы живете в Швейцарии. Если бы вы жили в Америке, Китае, Индии, Европе или России, то для вас и этих бы трех лет не было. А так. Посвятите эти годы своей семье и постарайтесь подготовиться. Не стройте планов о покупке нового модного автомобиля или продвижения по работе. Думайте уже о другом. Как сохранить свою жизнь и жизнь своих родных в новых условиях, которые уже пришли в нашу жизнь с новыми аномальными и экстраординарными погодными условиями. Постарайтесь просто выжить в ближайшие годы», - заявил он.
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