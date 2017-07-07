В Ивано-Франковской области отравились 11 иностранцев

В Верховинском районе Ивано-Франковской области 13 человек, в том числе пять граждан Германии и шесть граждан Польши, попали в больницу с признаками пищевого отравления.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Ивано-Франковской ОГА.

«Все отравившиеся отдыхали в оздоровительном комплексе Сияние Карпат в селе Красноилье Верховинского района.

Также среди пострадавших два украинца – из Донецкой и Харьковской области.

Состояние пострадавших средней тяжести», - говорится в сообщении.



Причина отравления людей устанавливается.

Сообщается, что всего в комплексе Сияние Карпат находилось около 80 человек.

