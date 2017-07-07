В Ивано-Франковской области отравились 11 иностранцев

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В Верховинском районе Ивано-Франковской области 13 человек, в том числе пять граждан Германии и шесть граждан Польши, попали в больницу с признаками пищевого отравления.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Ивано-Франковской ОГА.
«Все отравившиеся отдыхали в оздоровительном комплексе Сияние Карпат в селе Красноилье Верховинского района.
Также среди пострадавших два украинца – из Донецкой и Харьковской области.
Состояние пострадавших средней тяжести», - говорится в сообщении.
Причина отравления людей устанавливается.
Сообщается, что всего в комплексе Сияние Карпат находилось около 80 человек.