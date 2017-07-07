Во Львове полицейские задержали вора, который застрял в вентиляции (ВИДЕО)

Во Львове вор застрял в вентиляционном окне подвала, убегая с места преступления.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

«Около 1:00 ночи патрульные получили вызов на улицу Зубровская относительно кражи. Жители рассказали, что в подвальных помещениях кто-то шумит. Прибыв на место происшествия, патрульные обнаружили мужчину, который пытался покинуть подвал через вентиляционное окно и застрял», - говорится в сообщении.

Заявители сообщили, что в подвале может находиться сообщник застрявшего. Патрульные обследовали территорию и в одном из подвальных помещений они обнаружили еще одного мужчину, который уже приготовил сумки с кабелями и строительными электроинструментами.

«К инспекторам подошел житель дома и рассказал, что его подвал взломан и перечислил, что у него похитили ранее упомянутые предметы. Он написал заявление о краже.

Один из задержанных - ранее судимый за кражу, а второй - за наркотики», - сообщили в полиции.



