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| Криминал / Происшествия | 17:31 | 25.07.2017
В Сумской области задержали киевлян, которые с оружием «покупали» авто у девушки

В Роменский райотдел полиции обратилась 23-летняя местная жительница, которая сообщила, что трое неизвестных мужчин отобрали у него автомобиль «Wolkswagen Passat».

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Сумской области.

Женщина пояснила, что приехала на встречу с потенциальным покупателем, который увидел ее объявление о продаже данной машины на одном из интернет-сайтов. Во время встречи предложил проехаться. Вблизи села человек внезапно попросил остановиться, объяснив, что хочет проверить документы и техническое состояние авто. Именно в этот момент к автомобилю подбежали еще двое мужчин. Один из которых, угрожая девушке пистолетом, приказал выйти из машины. Чтобы та не смогла быстро связаться с полицией, перед тем как поехать, злоумышленники выключили ее телефон.

На розыск преступной «тройки» был ориентирован весь личный состав полиции Сумщины. Также немедленно был введен в действие план «Перехват». Инспекторы дорожного надзора начали проверку похожих по описанию автомобилей и их пассажиров. Целенаправленная работа дала свой результат. Подозреваемых в совершении преступления на автомобиле «Audi» задержали вблизи одного из сел района. Автомобиль же потерпевшей полицейские нашли неподалеку. Задержанные - трое товарищей из Киевской области в возрасте 20, 21 и 25 лет. Во время осмотра автомобиля, на котором они передвигались, полицейские обнаружили пистолет.

В отношении задержанных уже открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством, совершенное организованной группой и сопряженное с угрозой применения насилия опасного для жизни или здоровья потерпевшего). Учитывая тяжесть ученого преступления, правоохранители обратилисьв Роменский горрайонный суд с ходатайством об избрании в отношении злоумышленников меры пресечения в виде содержания под стражей. В результате судом было принято решение в отношении двух из задержанных ходатайство удовлетворить, а вот третий, который по словам потерпевшей, угрожал ей оружием, по решению суда будет находиться под домашним арестом.
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