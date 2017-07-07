В Каменском задержали автомобиль с гранатами из зоны АТО

У водителя ВАЗ 2106 полицейские изъяли 2 корпуса гранат и запалы к ним.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области.

36-летний водитель не смог объяснить, для чего возил в сумке в багажном отделении два корпуса гранат «Ф-1» и «РГД-5» и запалы к ним.

В Каменском полицейские остановили автомобиль ВАЗ -2106 под управлением 36-летнего местного проживания. При осмотре автомобиля в багажном отделении правоохранители обнаружили сумку, в которой находились два корпуса гранат «Ф-1» и «РГД-5» и запалы к ним.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Правоохранителями было установлено, что задержанный ранее был судим. Он пояснил, что изъятые боеприпасы он привез с зоны проведения АТО, где ранее проходил службу. Руководитель с автомобилем доставлен в отделение полиции. С какой целью он хранил и перевозил обнаружено, выяснит следствие.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.