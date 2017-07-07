В Украине активизировались псевдобанкиры, «зарабатывающие» на кибератаках

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Полицейские предостерегают от псевдобанкирив, что обманывают людей под предлогом недавних кибератак
Доверившись телефонном собеседнику, 61-летний житель Белополье потерял все свои сбережения. Перечислив на предложенный счет злоумышленника все свои деньги, человек остался 15500 гривен.
В дежурную часть Белопольского отделения полиции обратился 61-летний местный житель. Мужчина рассказал, что его обманули на 15 500 гривен.
По словам заявителя, на мобильный позвонил человек, назвавшийся работником банка, и под предлогом уберечь средства от недавних кибератак, уговорил его перечислить деньги с кредитных карточек на «опасные» предложены счета. А вскоре получил смс-сообщение о снятии с его счета всех сбережений.
Сейчас по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Правоохранители раз обращаются к гражданам с просьбой, не доверять телефонным собеседникам, которые называются работниками банка, не называть никакой информации по карте и помнить, что настоящие банкиры не проводят каких-либо операций по телефону. С предложениями разблокировать карту, увеличить кредитный лимит или провести другие несуществующие операции по телефону звонят только мошенники.