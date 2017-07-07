СБУ запретила въезд в Украину журналистке телеканала Россия-1

Служба безопасности Украины заблокировала работу журналистки Марии Князевой, которая под псевдонимом Саушкина работала на пропагандистские телеканалы Россия-1 и Россия-24.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ.

«Россиянка, используя связи с пророссийски настроенными представителями украинских СМИ и экспертами, собирала информацию о ситуации в государстве, деятельность высших органов власти, силовых структур нашего государства. Эти данные использовались ею для тенденциозного освещения ситуации в Украине», - говорится в сообщении.

Сообщается, в рамках противодействия вмешательству страны-агрессора РФ в украинское медиа-пространство и локализации угроз в информационной сфере Князева принудительно возвращена на территорию РФ с запретом въезда в Украину сроком на три года.

