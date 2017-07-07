В Киеве произошел взрыв в высотке (ВИДЕО)

В Киеве на Голосеево (ул. Бурмистренко, 12) произошел взрыв в многоэтажном жилом доме, проводится эвакуация жителей.
Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на 112.ua.
Взрыв произошел между 1 и 2 этажами, разрушены перекрытия. Эвакуировано около 20 человек.
О жертвах и пострадавших в ведомстве пока не сообщают. В то же время, в соцсетях жители столицы пишут, что они все-таки есть, однако точное количество неизвестно.
По информации СМИ, предварительная причина - утечка бытового газа. На месте работает полиция, спасатели и медики.
Фото: Захист і Реконструкція Країни - ГО "ЗіРКа".
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