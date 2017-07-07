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| Криминал / Происшествия | 14:27 | 27.07.2017
Опубликовано видео с места взрыва автомобиля в Днепре (ВИДЕО)

Как ранее сообщало ИА «МОСТ-ДНЕПР», сегодня, 27 июля, в Днепре на проспекте Александра Поля взорвался автомобиль Opel Astra, в результате чего пострадала женщина.

Взрыв произошел около 10:00 по адресу проспект Поля, 117.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в днепропетровской области.

«В результате происшествия пострадала водитель транспортного средства - 27-летняя женщина.

Пострадавшая была направлена в больницу. В полиции уточнили, что никто из прохожих и находящихся поблизости людей не пострадал.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, взрывотехники и представители других экстренных служб реагирования.

На данный момент в полиции не пришли к единой версии, что могло послужить причиной взрыва», - говорится в сообщении.

Сведения о событии зарегистрированы в журнале Единого учета Днепровского отдела полиции, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и окончательного определения квалификации происшествия.
 
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Теги: происшествия, Днепр

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