Опубликовано видео с места взрыва автомобиля в Днепре (ВИДЕО)

Взрыв произошел около 10:00 по адресу проспект Поля, 117.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в днепропетровской области.
«В результате происшествия пострадала водитель транспортного средства - 27-летняя женщина.
Пострадавшая была направлена в больницу. В полиции уточнили, что никто из прохожих и находящихся поблизости людей не пострадал.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, взрывотехники и представители других экстренных служб реагирования.
На данный момент в полиции не пришли к единой версии, что могло послужить причиной взрыва», - говорится в сообщении.
Сведения о событии зарегистрированы в журнале Единого учета Днепровского отдела полиции, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и окончательного определения квалификации происшествия.
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