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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 10:06 | 28.07.2017
Во Львове на пешеходном переходе автомобиль наехал на девушку

Во Львове, на ул. В. Великого, 100, водитель легкового автомобиля Daewoo Lanos наехал на пешеходном переходе на жительницу. Львова 1994 года рождения.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ НП во Львовской области.

«Пострадавшая в состоянии средней степени тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой, кожной гематомой лба дело, ушибом шейного отдела позвоночника госпитализирован в коммунальную 8-м городскую клиническую больницу», - говорится в сообщении.

Причина происшествия выясняется. Проводится доследственная проверка. 
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Теги: Украина, ДТП, ДТП

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