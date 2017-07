| Криминал / Происшествия | 10:06 | 28.07.2017 Во Львове на пешеходном переходе автомобиль наехал на девушку Во Львове, на ул. В. Великого, 100, водитель легкового автомобиля Daewoo Lanos наехал на пешеходном переходе на жительницу. Львова 1994 года рождения. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ НП во Львовской области. «Пострадавшая в состоянии средней степени тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой, кожной гематомой лба дело, ушибом шейного отдела позвоночника госпитализирован в коммунальную 8-м городскую клиническую больницу», - говорится в сообщении. Причина происшествия выясняется. Проводится доследственная проверка. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ДТП, ДТП Теги: Украина ������� �������� ������� Loading...

