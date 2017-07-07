Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 10:20 | 28.07.2017
За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, пятеро ранены, - пресс-центр штаба АТО

Прошедшие сутки в зоне АТО не были спокойными. С 18 часов и до полуночи вражеские формирования продолжали нарушать режим тишины практически вдоль всей линии разграничения.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Так, на Луганском направлении из стрелкового оружия и гранатометов боевики били по украинским позициям в Крымском, Новозвановцке, Новотошковском. В районе Попасной преступники применяли минометы калибра 120 и 82 миллиметра, а по Троицкому вели огонь из вооружения БМП.

На Мариупольском направлении под минометный огонь противника попали опорные пункты сил АТО в Павлополе и Водяном. А по Талаковке боевики трижды били из гранатометов и стрелкового оружия.

Около 20 часов преступники полтора часа вели огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов по украинским укреплениях неподалеку Авдеевки, что на Донецком направлении. В результате обстрела один украинский военный получил ранения.

В общем за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие. Пятеро украинских бойцов получили ранения, один погиб. В свою очередь силы АТО 12 раз применяли оружие.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������
Теги: Украина, происшествия, АТО

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
24.07.2017 10:17 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
14.07.2017 13:32 Ракурс дня: Вид с Воронцовского пляжа (ФОТО)
10.07.2017 14:08 Прокуратура направила в суд дело днепрянина, который убил и пытался сжечь продавщицу
07.07.2017 16:58 На трассе в Днепропетровской области пассажирский автобус столкнулся с фурой: погибла пассажирка
07.07.2017 09:57 Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине
Последние новости
28.07.2017
11:36		 Эксперты прогнозируют подорожание хлеба почти на 20%
28.07.2017
11:17		 Объездную дорогу вокруг Днепра должны достроить в следующем году
28.07.2017
11:04		 Вилкул выступил за ужесточение ответственности за незаконное обращение с оружием
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика