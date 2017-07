| Криминал / Происшествия | 10:20 | 28.07.2017 За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, пятеро ранены, - пресс-центр штаба АТО Прошедшие сутки в зоне АТО не были спокойными. С 18 часов и до полуночи вражеские формирования продолжали нарушать режим тишины практически вдоль всей линии разграничения. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО. Так, на Луганском направлении из стрелкового оружия и гранатометов боевики били по украинским позициям в Крымском, Новозвановцке, Новотошковском. В районе Попасной преступники применяли минометы калибра 120 и 82 миллиметра, а по Троицкому вели огонь из вооружения БМП. На Мариупольском направлении под минометный огонь противника попали опорные пункты сил АТО в Павлополе и Водяном. А по Талаковке боевики трижды били из гранатометов и стрелкового оружия. Около 20 часов преступники полтора часа вели огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов по украинским укреплениях неподалеку Авдеевки, что на Донецком направлении. В результате обстрела один украинский военный получил ранения. В общем за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие. Пятеро украинских бойцов получили ранения, один погиб. В свою очередь силы АТО 12 раз применяли оружие.

