В Днепре конфликт на дороге завершился стрельбой (ФОТО)

В Днепре на перекресте ул. Шевченко и ул. Сечевых Стрельцов мужчина выпрыгнул сверху на автомобиль Infiniti, стоявший на светофоре, а затем накинулся с кулаками на водителя. Защищаясь, тот применил травматический пистолет.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Днепропетровской области.

«Житель Одессы на перекрестке ул. Шевченка и Сичевых Стрельцов г. Днепр выпрыгнул сверху на автомобиль Infiniti, стоявший на светофоре, повредив капот и лобовое стекло. Потом мужчина, который по виду находился в состоянии наркотического опьянения, накинулся с кулаками на водителя. Тот применил травматический пистолет. В результате нападавший с непроникающим ранением ноги госпитализирован в больницу», - говорится в сообщении.

Водителя доставили в Шевченковский отделения полиции и опросили. Выяснилось, что пистолет зарегистрирован. По словам доставленного, оружие применил, потому вынужден был защищаться от агрессивного нападающего.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).