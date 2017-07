| Криминал / Происшествия | 13:15 | 31.07.2017 В Днепре конфликт на дороге завершился стрельбой (ФОТО) В Днепре на перекресте ул. Шевченко и ул. Сечевых Стрельцов мужчина выпрыгнул сверху на автомобиль Infiniti, стоявший на светофоре, а затем накинулся с кулаками на водителя. Защищаясь, тот применил травматический пистолет. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Днепропетровской области. «Житель Одессы на перекрестке ул. Шевченка и Сичевых Стрельцов г. Днепр выпрыгнул сверху на автомобиль Infiniti, стоявший на светофоре, повредив капот и лобовое стекло. Потом мужчина, который по виду находился в состоянии наркотического опьянения, накинулся с кулаками на водителя. Тот применил травматический пистолет. В результате нападавший с непроникающим ранением ноги госпитализирован в больницу», - говорится в сообщении. Водителя доставили в Шевченковский отделения полиции и опросили. Выяснилось, что пистолет зарегистрирован. По словам доставленного, оружие применил, потому вынужден был защищаться от агрессивного нападающего. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ промышленность, Днепр Теги: криминал ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7