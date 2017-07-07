Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 13:15 | 31.07.2017
В Днепре конфликт на дороге завершился стрельбой (ФОТО)

В Днепре на перекресте ул. Шевченко и ул. Сечевых Стрельцов мужчина выпрыгнул сверху на автомобиль Infiniti, стоявший на светофоре, а затем накинулся с кулаками на водителя. Защищаясь, тот применил травматический пистолет.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Днепропетровской области.

«Житель Одессы на перекрестке ул. Шевченка и Сичевых Стрельцов г. Днепр выпрыгнул сверху на автомобиль Infiniti, стоявший на светофоре, повредив капот и лобовое стекло. Потом мужчина, который по виду находился в состоянии наркотического опьянения, накинулся с кулаками на водителя. Тот применил травматический пистолет. В результате нападавший с непроникающим ранением ноги госпитализирован в больницу», - говорится в сообщении.

Водителя доставили в Шевченковский отделения полиции и опросили. Выяснилось, что пистолет зарегистрирован. По словам доставленного, оружие применил, потому вынужден был защищаться от агрессивного нападающего.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������
Теги: криминал, промышленность, Днепр

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
24.07.2017 10:17 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
14.07.2017 13:32 Ракурс дня: Вид с Воронцовского пляжа (ФОТО)
10.07.2017 14:08 Прокуратура направила в суд дело днепрянина, который убил и пытался сжечь продавщицу
07.07.2017 16:58 На трассе в Днепропетровской области пассажирский автобус столкнулся с фурой: погибла пассажирка
07.07.2017 09:57 Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине
Последние новости
31.07.2017
13:59		 Днепровский спортсмен вошел в тройку лучших пловцов мира
31.07.2017
13:49		 Прогноз погоды: какая погода ждет жителей Днепропетровщине в ближайшие дни (ВИДЕО)
31.07.2017
13:44		 Украинские морпехи примут участие в международных учениях в Болгарии
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика