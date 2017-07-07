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| Криминал / Происшествия | 11:20 | 01.08.2017
В Новомосковске сотрудник полиции сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Прокуратурой Днепропетровской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по факту совершения сотрудником одного из подразделений ГУНП Украины в области дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек (ч.2 ст.286 УК Украины).

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

«Так, 29 июля 2017 около 23:00 работник полиции, управляя личным автомобилем в г. Новомосковск совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП. В результате полученных травм пострадавший погиб», - говорится в сообщении.

В настоящее время полицейский задержан; решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.
 
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Теги: происшествия, ДТП, ДТП, Днепропетровщина

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