| Криминал / Происшествия | 11:20 | 01.08.2017 В Новомосковске сотрудник полиции сбил пешехода и скрылся с места ДТП Прокуратурой Днепропетровской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по факту совершения сотрудником одного из подразделений ГУНП Украины в области дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек (ч.2 ст.286 УК Украины). Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области. «Так, 29 июля 2017 около 23:00 работник полиции, управляя личным автомобилем в г. Новомосковск совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП. В результате полученных травм пострадавший погиб», - говорится в сообщении. В настоящее время полицейский задержан; решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

