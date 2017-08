| Криминал / Происшествия | 10:45 | 02.08.2017 За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, ещё один – ранен, - штаб АТО За прошедшие сутки ситуация в зоне АТО обострилась. Российско-террористические группировки не только существенно активизировали обстрелы позиций сил АТО вдоль линии разграничения, но и применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО. Больше всего провокаций противника зафиксировано после 18:00.Так, на Донецком направлении вражеские формирования трижды из гранатометов обстреливали украинские укрепления на шахте Бутовка. По южным окраинам Авдеевки боевики несколько раз били из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. А около 22:00 преступники применяли миномет калибра 120 миллиметров, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы по украинским защитникам в Троицком.

Кроме того, враждебные минометы работали неподалеку Майорского, Верхнеторецкого, Зайцевого. На Луганском направлении противник в основном использовал стрелковое оружие. Так, под вражеским огнем вечером и ночью оказались опорные пункты сил АТО Новоалександровке, Новотошковском, Станице Луганской. А около 19:00, в результате обстрела вражеским снайпером опорного пункта в Новозвановке, получил смертельное пулевое ранение украинский военный. Меньше обстрелов в конце суток было в Приморском направлении. Однако и здесь бандформирования из стрелкового оружия обстреливали силы АТО в Лебединском, а из гранатометов били по Талаковке. Вчера, 1 августа, утром боевики обстреляли дома мирных жителей поселка Водяное из запрещенных минскими договоренностями четырехствольных реактивных систем залпового огня. Пострадавших среди местных жителей нет. Почти в то же время, в 8:15, боевики устроили подрывы инженерных боеприпасов вблизи населенного пункта Старомихайловка, чтобы таким образом сымитировать обстрел со стороны ВСУ. Как сообщают в штабе, таким образом противник пытается дискредитировать украинскую армию накануне очередного заседания трехсторонней контактной группы, которое вскоре пройдет в Минске. За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 34 раза нарушили перемирие. 10 раз враг применял минометы, 5 - вооружение БМП, 13 раз бил из гранатометов. В результате боевых действий один украинский военный погиб, еще один получил ранения.

