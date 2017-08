| Криминал / Происшествия | 12:41 | 03.08.2017 В Португалии самолет аварийно приземлился посреди пляжа: есть жертвы (ВИДЕО) В Португалии два человека погибли в результате аварийной посадки легкомоторного самолета на пляже, передает «BBC». Инцидент произошел в среду, 2 августа, на пляже в Капарике, к юго-западу от Лиссабона. Сообщается, мужчина средних лет и молодая девушка погибли, поскольку не смогли убежать от приближавшегося самолета. В летательном аппарате находились два человека, они не пострадали. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: происшествия ������� �������� ������� Loading...

