В Португалии самолет аварийно приземлился посреди пляжа: есть жертвы (ВИДЕО)

В Португалии два человека погибли в результате аварийной посадки легкомоторного самолета на пляже, передает «BBC».
Инцидент произошел в среду, 2 августа, на пляже в Капарике, к юго-западу от Лиссабона.
Сообщается, мужчина средних лет и молодая девушка погибли, поскольку не смогли убежать от приближавшегося самолета.
В летательном аппарате находились два человека, они не пострадали.
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