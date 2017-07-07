В Португалии самолет аварийно приземлился посреди пляжа: есть жертвы (ВИДЕО)

В Португалии два человека погибли в результате аварийной посадки легкомоторного самолета на пляже, передает «BBC».

Инцидент произошел в среду, 2 августа, на пляже в Капарике, к юго-западу от Лиссабона.

Сообщается, мужчина средних лет и молодая девушка погибли, поскольку не смогли убежать от приближавшегося самолета.

В летательном аппарате находились два человека, они не пострадали.